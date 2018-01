Conférence-débat sur l’identité amazighe

Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

La section de la commune rurale de Tizi N’Berber de la Fondation Béjaïa pour la nature et les sciences a invité Pr. Yahi Nassim à animer, samedi dernier, durant l’après-midi, une conférence sur l’identité amazighe au centre culturel de la localité. Cette section veut suivre le chemin emprunté par l’association Azday Adelsan N’Weqqas qui organise, chaque samedi après-midi, une conférence-débat autour de sujets divers. Cette conférence-débat a été organisé sous le thème: «Quel Islam pour quelle Algérie ?», animée par l’islamologue Saïd Djabelkhir. Durant cette conférence, l’islamologue fera part de sa vision de l’islam, en axant sa plaidoirie autour du soufisme, une version modérée de l’islam. L’assistance, fort nombreuse, a multiplié les interventions et le conférencier a pu répondre à toutes les questions enrichissantes. Le débat fut très intéressant à plus d’un titre. Cependant, il est à signaler qu’il y avait quelques-uns des présents qui se sont étonnés que le conférencier ait beaucoup parlé des différentes variantes de l’islam sans trop s’étaler sur le thème lui-même, à savoir quel islam peut convenir à la société algérienne. Il est à rappeler qu’étant d’actualité, l’islam et l’identité amazighe prennent une place très importante dans les différentes conférences organisées à travers les localités de la wilaya de Béjaïa.

A. Gana