Le déplacement à Akbou à 70 DA la place !

Par DDK | Il ya 47 minutes

Les dernières augmentations des tarifs de transport de voyageurs, intervenues dans la wilaya de Béjaïa, ont touché, bien évidemment, la commune de Tamokra. Cette localité est reliée à la ville d’Akbou via le CW23 sur une distance de 30 kms. Ainsi, le ticket de la ligne Tamokra-Akbou est passé à 70 DA, ces derniers jours. Cette hausse des tarifs a suscité le mécontentement des usagers de cette ligne, comme les élèves qui suivent leur cursus scolaire dans les établissements de la ville d’Akbou, ainsi que les travailleurs employés dans les usines et l’administration de cette ville. «C’est vraiment atterrant que de constater une hausse aussi insolente des prix de la ligne Tamokra-Akbou, d’autant plus que je suis lycéen et je suis mes études au lycée Mohamad Haroun. De ce fait, je dois faire le déplacement quotidien entre Tamokra et cette ville. Cela me coûte 140 DA l’aller-retour. À la longue, ça devient insupportable, et ça va me ruiner !», dit un jeune lycéen de Tamokra centre. Un père de famille habitant la même localité ajoute: «Les tarifs de transport ont augmenté injustement. La distance entre Tamokra et Akbou est de 30 kms. Les nouveaux tarifs indiquent que la distance allant de 20 à 30 kms est tarifée à 45 DA seulement, or notre ligne est facturée à 70 DA. La direction des Transports de la wilaya devrait intervenir et mettre de l'ordre dans cette anarchie qui s' est emparée du secteur des transports et des voyageurs. On ne peut pas payer 140 DA quotidiennement, nous sommes des pères de familles !», enchaine un autre père. Cependant, les transporteurs de la ligne Tamokra - Akbou justifient l’augmentation des tarifs par les dernières augmentations intervenues dans les prix des carburants. «Nous n'y sommes pour rien dans ces augmentations (tarifs des tickets, ndlr ). Tout le monde sait que cela est dû à la hausse des prix des carburants, et il est naturel que nous, les transporteurs, augmentions les tarifs de transport, et ce, pour compenser nos charges qui sont multiples !», se justifie un transpor teur de la localité.

Syphax Y.