Caravane médicale au village Tilioua Kadi

Le comité de village de Tilioua Kadi, relevant de la commune de Souk-Oufella dans la daïra de Chemini, a organisé, avant-hier, en collaboration avec l’association Santé vitale de la wilaya de Béjaïa, une caravane médicale au profit des habitants.Cette caravane, qui est composée de plusieurs professionnels de la santé, à savoir de médecins généralistes, de spécialistes, de paramédicaux et de psychologues des secteurs publics et privés, s’installera pour une journée entière dans la nouvelle bibliothèque communale du village pour des consultations totalement gratuites. Cette caravane aura également à effectuer, selon le président de cette association, des dépistages de maladies, comme le diabète, l’hypertension artérielle et autres. Les femmes, sur tout celles âgées de 50 ans, bénéficieront de dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus. Des psychologues s’occuperont de la toxicomanie et donneront, sans doute, des conseils sur les conduites à observer en cas d’addiction à la drogue, au tabac et à certains autres médicaments. Ils animeront également des séances sur des thèmes, comme le stress et autres troubles pathologiques. L’objectif de cette caravane est également de sensibiliser la population sur l’hygiène de vie et sur la nécessité de consulter un médecin en cas de maladies. Souvent dans les villages éloignés des centres urbains, les gens ne se rendent chez le médecin que lorsqu' ils sont au dernier stade de leur maladie, autrement dit, lorsque leur traitement devient vraiment difficile. Aussi, faute de culture adéquate en matière de soins, certains habitants sont, sans le savoir, porteurs de maladies chroniques graves, comme, entre autres, le diabète ou l’hypertension artérielle. L’un des points positifs de cette caravane est, d’ailleurs, de permettre, à coup sûr, à ceux, dont les résultats se révèlent positifs, de suivre un traitement convenable, avant qu' il ne soit trop tard.

B. Mouhoub