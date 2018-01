Retour à la normale à l’école de Zounina

Par DDK | Il ya 47 minutes | 50 lecture(s)

La cantine scolaire de l’école primaire de Zounina, un village situé dans la commune de Seddouk, a fonctionné de manière irrégulière, durant le premier trimestre de l’année scolaire en cours. Selon les témoignages des parents d’élèves, cette situation est la résultante des absences répétées de l’agent affecté à la préparation des repas. «Le cuisinier ne vient que rarement. Pratiquement, à chaque fois que l’on va s’enquérir du service de la cantine, on découvre que celui-ci est limité à une distribution de repas froids», déclare un père de famille. «Mais, tout vient de rentrer dans l’ordre», dit-il. Un autre parent soutient avoir, à plusieurs reprises, interpellé l’exécutif municipal sur ce problème. «Les responsables de l’APC se sont montrés sensibles à notre doléance, et nous ont promis une solution. Je les félicite pour leur loyauté», affirme-t-il. M. Djamel Tigrine, le premier magistrat de la commune que nous avons contacté, dit comprendre l’inquiétude des parents. Il assure n’avoir ménagé aucun effort pour trouver une solution. Chose dite, chose due, puisque le problème a enfin connu son épilogue. «La cantine a repris du service, dès la 2ème semaine du trimestre en cours», a informé le maire. Selon l’édile communal, l’APC a entrepris quelques aménagements dans cette cantine scolaire et a engagé un cuisinier pour assurer la préparation des repas. «Nous sommes sur le point de recruter un autre cuisinier attitré, lequel présente l’avantage d’être issu de ce même village», souligne le maire, précisant que le dossier de cette nouvelle recrue est en cours d’approbation par les services de la fonction publique.

N. M.