Plus de 750 handicapés attendent assistance

Dans le cadre de la redynamisation de ses actions de solidarité au profit des handicapés de Kherrata, l’Association Rahma s’engage à prendre en charge les besoins matériels et médicaux de cette frange pour l’année 2018. En effet, Dr. Rédouane Mustapha, médecin à l’EPH de Kherrata et président de cette association, dont la mission est d’assurer la protection sociale de cette frange, souligne que «ces personnes handicapées, toutes maladies confondues, représentent un nombre important de cas au niveau de la commune de Kherrata, soit 757 cas recensés à ce jour, un chiffre qui sera en hausse puisqu’il n’est pas définitif». Il ajoute : «Cette couche sociale est dans un besoin pressant d’aide et de soutien dans tous les volets de sa vie quotidienne, en raison des états de santé mentale ou physique des personnes concernées, souffrant de différentes formes d’handicaps ou de maladies qui ne leur permettent pas de vivre dans des conditions décentes. Le rôle de cette association est de contribuer positivement à la prise en charge de leurs besoins, allant dans le sens de l’amélioration de leurs conditions de vie». Pour atteindre cet objectif, le président de cette association n’a pas manqué de mettre en exergue la nécessité de disposer de moyens financiers, et ce, pour entreprendre cette noble mission humanitaire. Il précise, par ailleurs, que l’association compte faire don de médicaments, de chaises roulantes, de béquilles, de matelas conçus pour des malades alités, entre autres. Un programme ambitieux qui mérite un soutien financier de la part des autorités compétentes, sachant qu’il s’agit d’actions humanitaires qui ne feront que soulager les souffrances physiques et morales qu’endure cette frange quotidiennement.

S. Zidane