Les usagers en colère !

En signe de protestation contre l’augmentation de 5 DA des prix des transports publics, appliquée par les chauffeurs des transports de voyageurs, les adhérents des associations des localités rurales de Djermouna et Tiaouinine, relevant de la commune de Kherrata, ont estimé que cette hausse est «illégale» et se sont regroupés, dès les premières heures de la matinée de jeudi dernier, à l’embouchure du tunnel des gorges de Chabet-El-Akra, à l’entrée de la ville. En effet, ils ont bloqué la circulation sur la RN9, à hauteur de cet ouvrage, provoquant ainsi des files interminables de véhicules dans les deux sens. Selon un membre d’une des associations, «cet état de fait est le résultat d’une situation qui n’est toujours pas réglée. Nous exigeons la présence du directeur des Transports de la wilaya de Béjaïa sur les lieux, pour engager des discussions avec lui, et ce, afin prendre la décision qui s’impose quant à l’annulation de cette augmentation non règlementaire».

