Un village dépourvu de fibre optique

Par DDK | Il ya 55 minutes | 76 lecture(s)

Les habitants du village Taghzouit, situé à 4 kms du chef-lieu communal de Seddouk, se plaignent de l’absence de réseau en fibre optique. De nos jours, la téléphonie fixe et l’internet sont plus que nécessaires, voire indispensables, dans les domaines de la vie quotidienne. «La fibre optique devrait logiquement être présente dans nos foyers. Malheureusement, ce n'est toujours pas le cas», déplore un jeune étudiant universitaire du village. «Les localités voisines ont bénéficié du raccordement à l’ADSL, mais pas notre village qui, pourtant, est situé à moins de 4 kms de notre commune, et plus encore, la fibre passe à 300 mètres. Nous avons réclamé depuis plus de trois ans. On attend que notre vœu soit exaucé», poursuit-il. Il est à souligner que la fibre optique présente d'énormes avantages, dont l'amélioration des conditions de vie des citoyens. À titre indicatif, les habitants, particulièrement la frange juvénile, se voit contrainte de se tourner vers le mobile ou les Cyber café à Seddouk, les obligeant à parcourir la distance de 4 kms quotidiennement avec un minimum de 50 DA comme frais de transport, et ce, afin d'effectuer des recherches ou tout simplement naviguer sur internet. Sur place, les internautes dépensent des sommes importantes pour une seule et petite charge sans oublier que, souvent, la connexion est faible. En somme, la fibre optique est une commodité importante que tout le monde revendique dans ces zones rurales. L’APC et Algérie Télécom ont été approchés par les notables et l'association des jeunes du village, afin de procéder à l’installation de ce conducteur.

Zahir Aït Hamouda