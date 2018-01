Entente entre les transporteurs et les voyageurs

Par DDK | Il ya 2 heures 45 minutes | 235 lecture(s)

Les citoyens de la commune rurale de Tamridjet, située à 50 kms à l’Est de la wilaya de Béjaïa, ont procédé, mercredi dernier, à la fermeture du CW17 qui relie leur commune à celles de Melbou et Souk El-Tenine. Les protestataires entendent, à travers cette action de rue, convaincre les opérateurs privés de transport, qui desservent la ligne Laalam-Tamridjt-Souk El-Tenine, à revenir à l’ancienne tarification, à savoir 35 DA au lieu de 40 DA pour la ligne Akkache–Souk El-Tenine et Tamridjt-Souk El-Tenine, 40 DA au lieu de 45 DA pour la ligne Souk El-Tenine-Zentout et 45 DA au lieu de 50 DA pour la ligne Souk El-Tenine-Laâlam. Les mêmes colères se sont manifestées aussi par les citoyens des localités rurales de Darguina. Les propriétaires des fourgons de transport de la commune de Tamridjet ont, quant à eux, organisé aussi une action de protestation et ont «parqué» leurs bus, durant la matinée de jeudi dernier. Pour remédier à cette situation, qui pénalise les citoyens, une réunion de travail a été organisée, jeudi dernier, au siège de la daïra de Souk El-Tenine, en présence de son chef de daïra, la chef de daïra de Darguina et le directeur des Transports de la wilaya de Béjaïa, ainsi que le vice-président du Syndicat des transports de la wilaya, Mohamed Bousaâda, des représentants des citoyens, des transporteurs et le mouvement associatif local des deux daïras de Souk El-Tenine et de Darguina. L’ordre du jour de cette réunion s’est porté sur les augmentations des tarifications de transport, en général, et sur l’ambigüité du transport rural, en particulier. «Les voyageurs et les transporteurs ne distinguent pas entre les augmentations du prix du transport rural, qui est de 5 DA sur chaque ligne, et le barème établi pour les arrêts intermédiaires qui est de: 20 DA pour la distance allant de 0 à 5 kms, 25 DA pour celle de 5 kms à 10 kms, 35 DA de 10 kms à 20 kms et 45 DA de 20 kms à 30 kms», déclare le premier responsable des transports de la wilaya de Béjaïa. «Nous allons saisir le ministère des Transports pour lui demander un barème précis pour le transport rural qui sera affiché ultérieurement», ajoute-t-il. Interrogé par un citoyen sur le cas de la ligne Melbou-Souk El-Tenine, qui ne dépasse pas 3 kms, dont le prix est actuellement de 25 DA au lieu de 20 DA, le directeur lui répond que la ligne est considérée comme «ligne rural». Après des pourparlers et un débat qui a duré 3 heures, les responsables ont pris une décision provisoire qui consiste à appliquer la nouvelle tarification pour toutes les lignes et faire une exception pour les lignes rurales, comme Tamridjt-Souk El-Tenine qui sera de 35 DA pour l’aller et de 40 DA pour le retour. Il en va de même pour la ligne Bordj Mira-Ouled Ali qui sera de 25 DA pour l’aller et 30 DA pour le retour.