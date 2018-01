Énième blocage de la RN9

Par DDK | Il ya 2 heures 45 minutes | 205 lecture(s)

Agissant sous le sceau d’un mouvement associatif, des citoyens de la station balnéaire de Souk El-Tenine, ont bloqué, hier, pour la seconde fois en l’espace d’une semaine, la RN9. Outre la fermeture de cette route, les citoyens ont également fermé le siège de la daïra, de la mairie et le parc communal, pour demander l’affichage de la liste définitive des bénéficiaires des 197 logements sociaux. Cette action vient après celle de la semaine dernière qui a vu cette même route fermée pour les mêmes motifs. Il y a eu d’autres actions corsées pour ce même problème à la station balnéaire de cette localité prisée par tous les demandeurs de logements de la région. Selon les protestataires de l’époque, suite au constat faisant ressortir dans la première liste établie, il y a exactement une année de cela, des noms de pré-bénéficiaires non méritants, le wali avait décidé de geler la première liste avant d’aller jusqu’à son annulation et la constitution d’une brigade d’enquête, pour réétudier tous les dossiers et établir une nouvelle liste. Celle-ci n’a pas encore entamé son travail que la protestation reprend de plus belle. Contacté, le maire de Souk El-Tenine sera, à ce sujet, clair et précis. Pour lui, il n’est pas question de faire un faux témoignage, en avalisant la première liste, alors que sur instruction du chef de daïra, une commission d’enquête compte entamer son travail dès la semaine prochaine. Le maire souligne qu’il avait décidé lui-même d’aller discuter avec le protestataires qui n’ont jamais essayé de se rapprocher des services de l’APC, ni en ce jour de fermeture, ni auparavant.

A. Gana