Prolifération de dépotoirs !

La gestion des déchets ménagers dans la commune de Boudjellil, située à 87 kms au sud de Béjaïa, pose toujours un sérieux problème pour la santé publique et l'environnement. L'enlèvement de ces résidus ne se fait pas régulièrement dans les 17 villages que compte cette municipalité. Ainsi, les ordures ménagères s’accumulent durant deux ou trois jours avant d'être enlevées. Cet état de fait est constaté dans les villages Béni Mansour, Tala Lvir, Tigrine, Aftis, Iâarkav et bien d'autres, où des dépotoirs poussent chaque jour. Cependant, rien n'a été fait concrètement par les autorités communales afin de lutter efficacement contre la prolifération des dépotoirs et autres décharges sauvages qui enlaidissent les villages en menaçant la population de maladies transmissibles. D'aucuns dans cette commun déplorent l'absence de dévidoirs métalliques dans les localités précitées, ce qui aurait atténué un tant soit peu cette situation qualifiée de préoccupante, en ce sens qu'il est constaté une avancée inquiétante des déchets en tous genres lesquels envahissent les quartiers et l'environnement. «Au village Béni Mansour, il y a des dépotoirs qui amochent les lieux en donnant une mauvaise image du village. Nous déplorons vivement l'absence de dévidoirs métalliques à même de recevoir les déchets en attendant leur enlèvement par les agents de l'hygiène. Il y a malheureusement un dépotoir sauvage situé à proximité du motel des cheminots lequel enfle au fil des heures durant la journée. Des miasmes et des odeurs pestilentielles s'en dégagent en indisposant les passants», regrette un habitant de Béni Mansour. Même topo au village Aftis, où il est constaté des déchets s'entassant souvent sur les accotements de la RN106 passant par cette localité rustique. Dans le même ordre d'idées, il est à relever que les animaux errants comme les chiens et les chats farfouillent dans ces tas d'ordures en les éparpillant partout. Cela sans omettre le fait que ces animaux sont susceptibles d’être des vecteurs de maladies transmissibles à l’Homme.

Syphax Y.