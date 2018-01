Plus de 75 000 cartes Edahabia distribuées

Par DDK | Il ya 2 heures 15 minutes | 206 lecture(s)

Depuis le lancement de l’opération de distribution de la nouvelle carte Edahabia, en remplacement de l’ancienne carte à débit, Algérie Poste, direction de Béjaïa, a distribué, jusqu’ici, plus de 75 000 cartes à ses clients, selon le responsable de cette entreprise. Ce nombre de cartes distribuées représente plus de 50% des clients d’Algérie Poste détenteurs de l’ancienne carte dans la wilaya de Béjaïa. Il est à rappeler que cette opération a été lancée par Algérie Poste dans le cadre de sa politique de développement des prestations électroniques, qui s’inscrit dans sa stratégie de modernisation de ses services, visant à assurer un service public de qualité et de s’approcher davantage du client. À Béjaïa, la généralisation de l’usage de la nouvelle carte Edahabia s’étend sur les 37 distributeurs automatiques de billets (DAB), dont a bénéficiés la wilaya, et lesquels ont été basculés sur le nouveau système, selon le responsable d’Algérie Poste. Pour les clients, qui n’ont pas encore obtenu leurs cartes Edahabia, ils ne peuvent utiliser leur ancienne carte monétique qu’au niveau du bureau de poste principal. Dans ce sillage, la direction locale d’Algérie Poste lance un appel à ses clients, dont les nouvelles cartes ont été établies, de se rapprocher des bureaux de postes pour les retirer. Concernant les projets d’extension de son réseau d’agences postales, Algérie Poste de Béjaïa compte ouvrir, prochainement, un nouveau bureau de poste, au niveau de la cité Tobbal, sise au cœur du chef-lieu de wilaya. Il est à noter que le deuxième bureau de poste, se trouvant au centre ville de Béjaïa, en l’occurrence celui de la plaine, sis au quartier Lakhmis, a été fermé depuis novembre dernier pour une durée de six mois pour cause de travaux.

B. S.