La campagne oléicole tire à sa fin

Par DDK | Il ya 2 heures 15 minutes | 163 lecture(s)

Après plusieurs jours de cueillette, à la faveur d'une météo propice, les habitants d'Aït-Smail, au Sud-est de Béjaïa, s'apprêtent enfin à boucler la compagne oléicole de la saison 2017/2018. La majorité des paysans viennent, d'ores et déjà, d'achever leur compagne oléicole dans de très bonnes conditions, tandis qu'un nombre très limité de familles continuent encore à visiter chaque matin leurs oliveraies, éparpillées ici et là sur les hauteurs, en prévision de la traditionnelle récolte. En effet, il ne leur reste que quelques petites journées à résider sous l'olivier, avant de passer à l’extraction de l’huile d’olive. Eu égard au rendement mitigé jusque-là, parfois même faible, les habitants d’Aït-Smail ne sont pas aussi insatisfaits. Ils préfèrent faire la «baraka» dans le peu d’huile pressée, et se donner rendez-vous l’année prochaine pour une meilleure récolte. Ainsi, on a enregistré, en somme, une moyenne de 18 litres pour quintal. Il est à signaler que, si le problème de vol n'avait pas été signalé à Aït-Smail, ça aurait été un vrai cauchemar pour les propriétaires d'oliveraies de cette localité, notamment ceux ayant des champs très lointains ou isolés de leurs habitations. Par conséquent, ces habitants ne doivent malheureusement pas bien dormir pour éviter de laisser la moindre occasion aux nombreux voleurs. Pour le pressage, l'indécision rôde au dessus des têtes sur le choix judicieux de la bonne huilerie. D’autant plus, qu'à Aït-Smail, il s'est avéré, qu'il y a bel et bien une différence de rendement entre les huileries. «Je me suis dit que, cette année, je ferais deux démarches expérimentales, en emmenant mes olives chez deux huileries différentes. Et finalement, mon intuition m'a donné raison. Le rendement n’était pas pareil. Gare au mauvais choix de l’huilerie !», avertit un habitant d'Aït-Smail, qui préconise la prudence.

M. K.