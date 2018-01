20 logements FONAL pour la commune

Par DDK | Il ya 3 heures 4 minutes | 191 lecture(s)

La commune de Darguina a bénéficié d’un quota de 20 logements dans le cadre du programme de promotion de l’habitat rural, soutenu par le Fonds national du logement (FONAL). Cependant, apprend-t-on, aucun demandeur n’a encore reçu de décision d’attribution. «Nous ne savons toujours pas si nos dossiers seront acceptés ou pas», déclarent pêle-mêle des postulants à ce type de logement. «Cela traine depuis des mois. Le hic c’est que l’administration est si peu communicative, ce qui ne fait qu’exacerber l’inquiétude et accentuer le doute chez les demandeurs», déplore-t-on. À Darguina, les services concernés ont enregistré quelques 400 demandes d’aides dans le cadre du FONAL. «Nous ne savons plus comment procéder à la distribution de ces 20 aides, sans susciter de mécontents. Cela est d’autant plus compliqué, car nos services ont reçu près de 400 demandes d’aides», affirme le maire de Darguina, soulignant également que «la commune est privée de sa part». Il est à rappeler que l’appui financier, consenti par le FONAL, est intégralement destiné à la réhabilitation des vieilles bâtisses. Les travaux extérieurs concernent les opérations de traitement de façades, de consolidation de structures et d’aménagement d’étanchéité. Les subsides alloués seront en fonction du coût des travaux à réaliser. L’enveloppe à débloquer ne dépassera, toutefois, pas les 70 millions de centimes.

F. A. B.