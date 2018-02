Un bloc administratif en projet

Par DDK | Il ya 3 heures 2 minutes | 215 lecture(s)

La commune de Chemini a bénéficié de l’inscription d’un projet d’équipement public relatif à un bloc administratif, selon les responsables de l’APC. En effet, d’après un membre du staff municipal, l’étude technique du projet est déjà menée à bon port. L’implantation de l’ouvrage, a-t-on expliqué, est prévue dans l’agglomération du chef-lieu communal, où une parcelle de terrain a été dégagée. «Le bloc administratif sera érigé en R+3. Deux tranches de ce projet sont déjà prises en charge par une autorisation de programme spéciale», a indiqué le responsable de l’APC, tout en précisant que le projet étrenne sa phase de consultation. «Les deux tranches en question font l’objet d’un avis de consultation par voie d’affichage. Conformément aux dispositions du code des marchés publics, une fois échu le délai réglementaire, on procédera à l’examen des offres et à l’attribution éventuelle du projet», dira ce même responsable. Apostrophés à hauteur du chef-lieu communal, des citoyens de Chemini ont exprimé des avis contrastés, voire même contradictoires par rapport à l’opportunité de ce projet. «La proximité des services publics, comme les services agricoles, les travaux publics et la protection sociale, est un atout et une chance pour notre daïra. Si ce bloc administratif pouvait rassembler tous ces services, la population ne serait plus astreinte à se déplacer dans la ville de Sidi-Aïch, comme c’est le cas actuellement», souligne un citoyen du village Semaoun. Un autre citoyen de la commune estime que «la priorité devrait être accordée à la santé, à l’éducation et au logement».

N. M.