Des soins à domicile pour les personnes âgées

Par DDK | Il ya 3 heures 1 minute | 197 lecture(s)

L’Association Sociale pour Handicapés et Malades Chroniques de la commune d’Aït-Smaïl, dans la Wilaya de Béjaïa, a organisé, vendredi dernier, une journée d’aide aux personnes âgées à domicile. Cette louable initiative, initiée par les membres de cette dynamique association s’inscrit dans le cadre de son programme d’action lié à l’assistance sociale pour les franges vulnérables, notamment les personnes à besoins spécifiques et les personnes âgées. C’est vers 9 heures du matin que les «les amis de la santé» ont pris le départ du siège de l’association, sis au niveau de la Maison de jeunes d'Aït Smaïl, et ce, pour venir en aide aux personnes âgées. Pour assurer la réussite et l’encadrement de cette action, les organisateurs ont fait appel à une équipe professionnelle, composée essentiellement de médecins spécialistes et généralistes. La journée fut encadrée par Dr. Ouadi Foudil, spécialiste en orthopédie, et Dr. Maouche Hocine, chirurgien dentiste, Mlle. Haddad Soria, psychologue et formatrice dans le domaine d’aide aux personnes âgées à domicile, et Dr. Mazouz Brahim, médecin généraliste, ainsi que les membres de cette association. Cette action caritative, qui a sillonné le territoire de la commune, ne s’est pas limitée seulement aux consultations médicales et au soutien psychologique, mais elle a connu aussi la distribution des produits hygiéniques, ainsi que des denrées alimentaires pour les familles démunies. Pour rappel, l’Association Sociale pour Handicapés et Malades Chroniques a déjà organisé plusieurs actions similaires, notamment des caravanes médicales et de solidarité, ainsi que la célébration des journées nationales et internationales des personnes à besoins spécifiques.

Aziz Khentous