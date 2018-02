L’école de Touffirt fermée

Par DDK | Il ya 3 heures 17 minutes | 179 lecture(s)

Le village de Touffirt, dans la commune de Tamokra, a connu un exode rural, à cause de l'isolement et des conditions de vie difficiles.

Le nombre de la population a chuté, pour se stabiliser à moins de 500 habitants. Cela a crée une dénatalité dans le village, à telle enseigne qu'il ne compte, à présent, qu'une vingtaine d'écoliers. Devant cet état de fait, l'école du village a été fermée, à cause du nombre «insignifiant» d'élèves, explique-t-on. Ces enfants ont été contraints d'aller suivre leur scolarité dans les autres localités, à savoir au chef-lieu communal de Tamokra, pour quelques uns, et au village de Tassira, pour d’autres. Cependant, les parents de ces enfants déplorent le fait que l'école du village soit toujours fermée, et que leur enfants se voient contraints d'aller étudier ailleurs. «Pourquoi a-t-on fermé l'école du village pour contraindre nos enfants, tous mineurs, à poursuivre leur scolarité loin de chez eux? C’est vrai que le nombre d'élèves, habitant notre village, est petit, mais est-ce que cela justifie la fermeture de leur établissement scolaire ?», s'interroge le parent d'un élève de Touffirt. Actuellement, l'école du village demeure toujours fermée et se trouve, d'après une source, exposée à tous les actes de détérioration. D'aucuns préconisent sa réouverture ou, à la rigueur, son affectation pour les jeunes de la localité, afin qu'ils puissent y organiser des activités culturelles et des loisirs, d'autant plus que ce village ne dispose pas d'espaces dédiés aux jeunes. «Maintenant si cette école est vouée à la fermeture à la face des élèves, pourquoi ne pas la réaffecter aux jeunes de notre localité pour qu'ils puissent combler leurs loisirs au lieu de rester de longues heures à se morfondre et à ne rien faire», suggère-t-on.

S. Y.