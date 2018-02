Rencontre sur la certification ISO

Par DDK | Il ya 3 heures 17 minutes | 158 lecture(s)

Conjointement organisée par l’INSFP de Sidi-Aïch et le cabinet QCM, «Qualité consulting management», une rencontre, ayant regroupé de nombreuses entreprises privées, a eu lieu dernièrement pour débattre de la certification ISO. La rencontre a été animée par Amir Djaffar, directeur de la BCI Algérie «Qualité, contrôle international». La rencontre, abritée par l’INSFP de Sidi-Aïch, a permis aux chefs d’entreprises présents d’acquérir les rudiments de la certification et les normes internationales ISO, des labels que l’on attribue à des sociétés. Lors de cette rencontre, le conférencier a expliqué, notamment aux patrons des entreprises locales, «l’intérêt de ce label attribué à des sociétés et les diverses démarches pour accéder à la certification, ses avantages, les impacts et les contraintes de la labellisation des entreprises et les collectivités».

F. A. B.