Ça reprend timidement !

À l’arrêt depuis plus d’une année, le projet de raccordement dela commune d’Ath Mellikèche au réseau du gaz naturel vient de reprendre partiellement.

D’après un membre de l’exécutif municipal, sur les trois entreprises engagées par le maître de l’ouvrage, une seule a réinvesti le chantier et relancé les travaux du lot, dont elle a la charge. «Nous appelons vivement de nos vœux la reprise intégrale de ce projet, qui ne finit pas de traîner en longueur, avec tous les désagréments qui en découlent pour la population», lance le responsable de l’APC, rappelant au passage que la première ouverture du chantier remonte à l’année 2012. «Cinq ans, c’est l’équivalent d’un mandat municipal. Les choses commencent à peine à bouger. C’est de bonne augure, mais, plus que jamais, il faut mettre le paquet, pour en finir rapidement et passer à autre chose», déclare-t-il, sur un ton résolu. Par ailleurs, signale-t-on, même l’installation du poste de détente n’est pas encore réalisée. Il en va de même pour la pose de la conduite de transport du gaz, dont le chantier est toujours au point mort. Avoir langui des lustres durant, sans rien voir de concret, les villageois sont gagnés par la lassitude et étrennés par le doute. «De longues années de poireau, et toujours ce satané gaz aux allures de miroir aux alouettes. Pour tout vous dire, je préfère continuer à vivre à l’ancienne que d’attendre indéfiniment un hypothétique combustible, qui n’arrivera peut-être jamais», lâche sur une pointe de désillusion un homme âgé du village Taghalat. Plus conciliant, un habitant du village Ath Ouamar tranche tout de go : «Ce gaz est une bénédiction. Quoi qu’on en dise, sa mise en service changera radicalement notre quotidien. Le retard? Qu’à cela ne tienne!».

N. M.