Des formations pour tous

Par DDK | Il ya 3 heures 22 minutes | 197 lecture(s)

Guidé par le souci de se mettre au diapason, le CFPA des 18 martyrs Hammoumraoui de Sidi-Aïch propose un large éventail de spécialités pour la prochaine session, dont la rentrée officielle est fixée pour le 25 février courant. Chaque rentrée de formation professionnelle apporte son lot de nouveautés dans les spécialités offertes aux jeunes stagiaires. Une dynamique imposée par la nécessité de se mettre en adéquation avec les besoins du secteur économique et de coller au plus près des réalités de l’heure. En mode résidentiel, ce ne sont pas moins de 10 spécialités qui sont mises à la disposition des jeunes des différents niveaux scolaires. Les jeunes, ayant à leur actif le niveau de 3ème année secondaire, peuvent postuler à une formation de niveau 5, sanctionnée par un Brevet de technicien supérieur (BTS) en comptabilité et gestion, à l’issue de 30 mois de formation. D’autres formations diplomantes, préparant au Certificat de maîtrise professionnelle (CMP) de niveau 3, sont mises à la disposition des jeunes de niveau 9ème AF ou 4ème AM, à savoir la mécanique et réparation de véhicules légers, électromécanique, installation et entretien des appareils de froid et climatisation, prêt-à-porter et électricité bâtiment. Les jeunes, qui n’ont pas accompli le cycle moyen, peuvent prétendre à l’acquisition d’un Certificat d’aptitude professionnelle (CAP), en suivant une formation dans la menuiserie bâtiment, la ferronnerie d’art, la broderie et la maçonnerie. Il est à préciser que ces formations diplomantes, d’un niveau de qualification 2, durent 12 mois. Des formations qualifiantes en cours du soir sont aussi à l’honneur. D’une durée de 3 mois, ces formations, requérant un niveau scolaire réduit, ont trait à l’initiation à l’informatique et la conduite de ruche. Pour les femmes au foyer, désirant acquérir une qualification, des formations en picage et montage de vêtements et pâtisserie occidentale sont offertes.

N. M.