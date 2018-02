De nouvelles mesures prises

Par DDK | Il ya 4 heures 47 minutes | 240 lecture(s)

En vue d’améliorer la situation qui prévaut au centre-ville de Kherrata en matière de transports de voyageurs, une réunion de travail s’est tenue en fin de la semaine dernière au siège de l’APC de Kherrata, sous la présidence de l’édile communal et en présence de la sûreté de daïra, de la gendarmerie nationale et du président du syndicat des transporteurs de voyageurs de la commune. Trois points essentiels ont été étudiés et débattus ayant trait au volet concernant les déplacements quotidiens de voyageurs vers Béjaïa et Sétif à partir du centre-ville, dont la station ne répond pas aux normes en vigueurs de par l’absence d’espaces pour ce genre d’activités ne permettant pas les stationnements et les rotations des bus. Ce même site est utilisé également par ceux qui assurent les dessertes vers Bordj-Mira, Darguina, et Souk-El-Ténine. À toutes ces contraintes s’ajoute la proximité immédiate des lieux avec la RN9 qui connaît quotidiennement une forte circulation piétonnière et de véhicules engendrant des encombrements avec des risques potentiels d’accidents. Après étude des suggestions préconisées sur ce point précis, il a été proposé avec l’accord de l’assistance de procéder au transfert de cette station d’arrêts et de départs de bus vers le tronçon routier de l’évitement de la ville de Kherrata, qui après le déplacement de cette commission sur les lieux a retenu deux sites situés le long de la RN9, l’un situé à hauteur de la passerelle nouvellement réalisée et mise en service à la localité de Tiatiline et l’autre à proximité de la trémie. Des espaces à même d’assurer le bon fonctionnement de telles activités, de ce fait, le président de l’APC s’est dit «disposé» à prendre en charge les travaux d’aménagements qui s’imposent et l’installation d’abris-bus. Le deuxième point discuté lors de cette réunion a été la proposition du P/APC de demander l’extension des lignes de transport semi-urbain de la ville de Kherrata vers d’autres cités et localités environnantes non desservies. Un accord a été donné par le directeur des transports de la wilaya pour la création de deux nouvelles lignes. La première desservera la cité Ouzna -Bel-Air–lotissement Amrane- Technicum et la seconde assurera le trajet Ouzna cité Bor-Ouderguine – ComplexeSonitex – localité de Afra–Bor-Ouderguine. Enfin, le dernier sujet abordé a trait à la relance du projet de réalisation d’une gare routière en structure légère à proximité du carrefour près du pont Laouader dont l’assiette d’implantation est disponible et une autorisation a été délivrée par la wilaya au profit de la commune quant à son utilisation à cette fin, selon l’information donnée lors de cette réunion.

S. Zidane