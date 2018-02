Enfin un bus scolaire pour les élèves de Taourirt !

Par DDK | Il ya 4 heures 48 minutes | 268 lecture(s)

Ayant enduré durant plusieurs années les affres de l'absence du ramassage scolaire, les élèves du village Taourirt dans la commune de Tamokra ont bénéficié, dernièrement, d'un bus scolaire octroyé par les autorités communales, a indiqué une source locale. C'est avec une grande satisfaction que les élèves qui suivent leur scolarité dans l'école du village voisin de Tizi Aïdel ont été acheminés vers leur établissement scolaire via ce bus qui leur a été octroyé par l'APC. Cette acquisition met ainsi fin au calvaire de ces écoliers lesquels étaient par le passé contraints d'attendre le passage du bus scolaire qui transportaient les collégiens de la région vers le CEM de Tamokra-centre en passant par le village Tizi Aïdel où se trouve leur école. Ces élèves partent ainsi très tôt dans la matinée pour faire le poireau pendant plus d'une heure devant le portail de leur établissement en attendant de rejoindre leurs classes, et ce, qu'il vente ou qu'il pleuve. À présent, et avec la mise en service dudit bus, ces élèves ne sont plus contraints d'attendre devant leur portail puisqu'ils arrivent à l'heure. «Nous sommes vraiment soulagés depuis que les autorités municipales ont mis à la disposition de nos enfants ce bus scolaire qui les a délivrés de la misère du transport. Auparavant, nous faisions vraiment de la bile pour nos enfants, car ils étaient obligés de se lever très tôt le matin pour attendre le bus scolaire des collégiens. Et c'est avec ces derniers qu'ils partent vers leur école une heure en avance par rapport à l'heure de la rentrée des classes. Enfin, tout ce calvaire est fini à présent», déclare avec beaucoup de soulagement le père d'un élève du village Taourirt.

S.Y.