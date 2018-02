Les accotements dans un état lamentable !

Par DDK | Il ya 3 heures 59 minutes | 265 lecture(s)

Au niveau du tronçon de la RN26, qui passe par la ville d'Akbou située à 60 km de Béjaïa, la situation est des plus catastrophiques.

En effet, les accotements de cette route longeant la ville se trouvent dans un état lamentable avec des mares d'eau, de la boue et des amas de terre et de pierres. Le décor est d'autant stressant pour les conducteurs comme pour les piétonniers. Ces derniers trouvent toutes les peines à se déplacer d'un lieu à un autre, car des flaques d'eau et de la fange jalonnent les abords de la route. Les fourgons et autres minibus, qui stationnent sur les bas-côtés de la RN26, débarquent des usagers qui mettent à leur corps défendant les pieds dans les mares d'eau, en pestant contre les conducteurs et l'état lamentable des accotements défigurés et encrassés. Il faudra faire preuve d'une vigilance accrue pour ne pas finir arrosé par les véhicules qui gicleraient les eaux des mares stagnantes sur les abords de la RN26. «C'est une véritable catastrophe ces accotements de la RN26! Il y a de l'eau de pluie et de la fange partout ! On ne peut pas se déplacer à l'aise sans se faire éclabousser. Cela fait des années que cette situation dure, il faudra que les autorités interviennent pour aménager ces espaces !», préconise un habitant du quartier d’Arafou, par lequel passe la RN26. Il est à déplorer, dans ces lieux, l'absence de trottoirs et de candélabres. À la nuit tombant, cette partie basse de la ville se trouve, à chaque fois, plongée dans le noir. Seule la lumière externe de certains magasins et les véhicules en circulation éclairent un tant soit peu l'entourage. Les abords de la RN26, qui passe par cette métropole régionale, sont dénudés. Ce qui fait que les cratères, les trous, les crevasses et autres ornières soient le décor de ces bandes piétonnières non aménagées. Au quartier Bouizan, longeant la RN26, les eaux usées et les eaux des fuites constatées sur les réseaux de l'AEP suintent à ne pas s'interrompre, depuis des mois, sur la chaussée compliquant davantage les choses. Par ailleurs, le dédoublement de la RN26 au niveau de la ville d'Akbou réclamé à cor et à cri par les usagers de cette route tarde à voir le jour, ce qui provoque encore des bouchons et des embouteillages, surtout les jours de marché hebdomadaire (Lundi et vendredi), et ce, nonobstant la mise en service de la pénétrante Ahnif-Biziou.

Syphax Y.