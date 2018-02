Hommage au Moudjahid Tahar Mazouzi

Par DDK | Il ya 3 heures 58 minutes | 220 lecture(s)

Dans le cadre d’une initiative lancée par l’APC de Tinebdar et du groupe local Assirem des scouts musulmans algériens, un émouvant hommage a été rendu, samedi dernier, au grand moudjahid de la commune, Tahar Mazouzi, à la salle de la bibliothèque municipale. C’est en présence de nombreux moudjahids, de toute la région de Sidi-Aïch, que la rencontre s’est déroulée, à l’image de Brarti Arab, Sekkouchi Abderrahmane, Mazouz Mohand Laïd et Djoudi Attoumi, d’un ancien officier de l’ALN, et auteur de nombreux ouvrages sur le colonel Amirouche, ainsi que des animateurs du mouvement associatif local. Les moudjahidines présents ont tenu à témoigner de l’engagement irréfragable de leur «frère de combat» durant la lutte de libération nationale. Lors de cette cérémonie, une attestation a été décernée au moudjahid Tahar Mazouzi par le groupe Assirem des scouts musulmans algériens et le P/APC de Tinebdar, Hadjal Mustapha, par devoir de mémoire à «tous les sacrifices consentis durant la résistance et la lutte armée pour l’indépendance du pays du joug colonial, en général, et dans la région, en particulier». Il convient de signaler que Tahar Mazouzi a été arrêté, le 2 février 1955, par les troupes coloniales au village de Taourirt dans la commune de Tibane, alors qu’il s’apprêtait à acheminer des armes à dos de mulets aux moudjahidines dans l’Akfadou, où se trouvait le PC de la wilaya III. Libéré quelques mois après grâce à l’intervention de Yanat Cherif, alors qu’il participait comme Moussebel à la lutte de libération, Tahar Mazouzi a rejoint les rangs de l’ALN, le 1 mai 1956, jusqu’à l’indépendance du pays. Pour rappel, le Moudjahid Si Tahar porte encore les séquelles d’une très grave blessure à la main.

