Importantes chutes de neige

Par DDK | Il ya 5 heures 2 minutes | 396 lecture(s)

Durant la nuit de lundi à mardi, il a neigé sur les hauteurs d'Ath Maouche, située à 75 kms au Sud de la wilaya de Béjaïa. Une couche épaisse de plus de 20 centimètres a recouvert les toits et les champs de tous les villages qui surplombent le chef-lieu communal, situé à plus de 1 000 m en face du majestueux Achtoug. Les engins de l’APC, épaulés par ceux des privés réquisitionnés pour le déneigement, ont permis aux véhicules tout terrain de circuler sans difficulté. La poudreuse, tombée en petite quantité, durant la nuit de vendredi à samedi, a recouvert les champs et les différentes routes, notamment la RN74, surprenant ainsi les habitants de la région qui ne s’attendaient pas à ce brusque changement du mercure. Bien qu’annoncées par la météo sur les hauteurs dépassant les 1 000 m, les chutes de neige ont pris de court plus d’un, surtout que dimanche et lundi, le soleil et les douces températures étaient au rendez-vous. Mardi à midi, la neige, qui avait atteint plus de 30 centimètres d’épaisseur, continuait à tomber de plus belle. Cette situation n'a pas empêché les villageois de se rendre au chef-lieu pour faire leurs emplettes au marché hebdomadaire qui se tient, comme par coïncidence, le mardi. Pour les agriculteurs de cette région, connue pour ses figues et ses olives, cette neige est la bienvenue, car elle permet de tuer tous les parasites nuisibles menaçant les différents arbres et plantes, en plus de son apport important pour les nappes phréatiques, dira un agriculteur de cette région. À l’heure qu’il est, la neige continue de tomber jusqu'à couvrir les hauteurs de Seddouk, offrant un paysage des plus paradisiaques.

Zahir Aït Hamouda