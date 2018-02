20 logements ruraux distribués

Par DDK | Il ya 5 heures 1 minute | 240 lecture(s)

Une liste de 20 logements de type rural a été rendue publique, dernièrement, au chef-lieu communal de Tamokra, apprend-t-on des sources locales. En effet, l'APC a rendu publique la liste des pré-bénéficiaires des 20 logements, entrant dans le cadre du Fonal (Fonds d'aide à l'habitat rural). Bien entendu, cette liste n'est pas définitive, puisque les autorités locales ont informé les demandeurs de ce type d'habitat, qui ont déposé les dossiers et qui n'ont pas été retenus sur la liste des pré-distributaires, à introduire des recours qui restent, tout de même, un droit inaliénable. Cependant, au delà de la distribution initiale de ces 20 unités de l'habitat rural, d'aucuns estiment que le nombre de logements du Fonal demeure «insignifiant» et ne satisfait pas la demande qui va crescendo et qui est estimée à plus de 300 dossiers en attente d'être traités. «Que peut faire un quota de 20 logements ruraux devant une demande accrue et qui ne cesse d'augmenter au fil des mois? Pour ma part, je n'ai pas vu mon nom s'afficher sur la liste des pré-bénéficiaires, alors que j'ai formulé ma demande il y a des mois de cela. On voudrait bien que la wilaya nous octroie un peu plus de quotas de quoi satisfaire la demande qui ne cesse de connaître une hausse fulgurante», préconise l'un des postulants. Par ailleurs, les habitants du village Tizi Aïdel, situé à 10 kms du chef-lieu communal de Tamokra, regrettent le fait qu'aucun nom des postulants de leur village n'a été affiché sur la liste des pré-bénéficiaires. «Nous avons constaté dans la liste des pré-attributaires des 20 logements qu'aucun postulant de notre village (Tizi Aïdel, ndlr) n'a été retenu. On se demande pourquoi d'ailleurs. C'est une discrimination envers notre bourgade. J'espère que les recours introduits vont rectifier cette omission», affirme avec beaucoup de déception un demandeur du village Tizi Aïdel.

Syphax Y.