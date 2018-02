Vers la baptisation des établissements publics

Par DDK | Il ya 5 heures 1 minute | 250 lecture(s)

Selon une source proche de l'APC d'Aït-Smaïl, un certain nombre d'établissements seront baptisés, d'ici quelques jours, du nom des martyrs de la région, tombés au champ d'honneur durant la guerre de libération 1954-1962. À l'exception de deux établissements qui seront baptisés respectivement, quant à eux, du nom d’un Moudjahid et d'un homme de culture célèbre. Il convient de rappeler que ces nouvelles appellations avaient déjà été proposées juste avant les élections locales de novembre dernier, comme le souhaitait la population, et ce, pour qu’elles soient validées par la direction des Moudjahiddines de la wilaya de Béjaïa. Ainsi, parmi ces baptisations qui auront lieu incessamment, on retient, à titre d'exemple, le nouveau lycée d’Aït-Smaïl qui portera, désormais, le nom du Moudjahid Hocine Aït Ahmed. La maison de jeunes de la commune, sans surprise, sera baptisée du nom de l'écrivain-chercheur émérite Mouloud At Maâmer. Quant à la polyclinique de Tizoual, elle sera baptisée du nom du martyr local Mohamadi Abdellah. À travers cette action, une première à Aït-Smaïl, sept établissements scolaires publics, au total, seront baptisés lors d'une cérémonie, prévue pour la fin de ce mois de février, à l'occasion de la Journée nationale du chahid, précise encore la même source.

M. K.