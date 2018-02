De l’aménagement urbain pour plusieurs quartiers !

Par DDK | Il ya 4 heures 57 minutes | 183 lecture(s)

Des constructions apparaissent, tous azimuts, à la ville de Tazmalt qui connaît une expansion effrénée de son tissu urbain. Tout le tissu urbain de cette ville est à mettre à l'actif de l'auto-construction, qui, en dépit de tout, connaît un regain impressionnant au moment où le logement public, tous types confondus, connaît une stagnation visible avec aucun nouveau quota en chantier. Néanmoins, cette urbanisation galopante, qui va dans tous les sens n'est pas accompagnée de commodités afférentes, comme les VRD (Voies et Réseaux Divers) et de l'aménagement urbain. Par conséquent, de nouveaux quartiers ont vu le jour sans être raccordés aux commodités les plus élémentaires. Beaucoup de quartiers populaires sont souffrants, notamment en matière d'aménagement urbain. L'exemple le plus édifiant est sans doute le quartier Merlot 1, où les ruelles ne sont toujours pas aménagées, et ce, depuis la création de ce faubourg vers le début des années 1990. Les habitants continuent de souffrir, notamment de la boue et des mares d'eau qui, à chaque tombée de pluie, se forment en compliquant la vie à ces résidents. Pourtant, une enveloppe financière assez conséquente a été dégagée pour remédier à cette grave défaillance de l’aménagement, mais les travaux ne sont toujours pas encore lancés. Il a été procédé seulement à la réfection des réseaux de l'AEP et de l'assainissement, alors que le bitumage des venelles et l'installation des trottoirs, ainsi que des candélabres, tardent à voir le jour. Ce n'est malheureusement pas le seul quartier qui pâtit de cet état de fait. Il est à signaler aussi l'existence des autres quartiers périphériques de la ville qui sont dans le même pétrin, à l’instar de Tineswine Ivahlal, Rodha et Idhriken. D'après une source de l'APC, ces faubourgs de la ville de Tazmalt vont pouvoir bénéficier sous peu d'un aménagement urbain qui va concerner une opération de bétonnage des ruelles sur 520 mètres linéaires. Les avis de consultation ont été lancés, à cet effet, pour choisir, une fois les plis ouverts par la commission d'attribution des marchés, l'entreprise la moins distante pour lancer les travaux. «On ne peut qu'être satisfait que l'on daigne, enfin, se rappeler de nous. Nous avons tant souffert de l'absence de l'aménagement urbain dans notre quartier de Tineswine Ivahlal, où la boue et les flaques d'eau tapissent les artères. J'espère que ce projet soit lancé sous peu pour nous délivrer de cette situation affreuse», affirme un habitant de Tineswine Ivahlal.

Syphax Y.