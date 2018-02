Des ralentisseurs réclamés

Par DDK | Il ya 4 heures 57 minutes | 239 lecture(s)

Les habitants du village de Tahmilt, relevant de la commune de Melbou située à environ 40 km à l’Est de la wilaya de Béjaïa, réclament des ralentisseurs de vitesse. Encadrés par leur association, les villageois ont saisi les autorités concernées, déplorant l’absence de dos-d’âne tout au long du CW17 qui traverse leur localité. Les habitants dudit village demandent aux autorités «d’installer convenablement, et dans les meilleurs délais, des ralentisseurs pour écarter le danger d’accidents qui plane», dit-on. «Nous avons saisi par écrit l’APC, la daïra et la direction des Travaux publics pour leur demander d’installer des ralentisseurs, afin de diminuer la vitesse excessive des véhicules qui traversent notre localité tout au long de l'année, et cela met en danger notre vie et celle de nos enfants qui empruntent quotidiennement ce chemin, mais, malheureusement, les autorités les ont pas encore installés. La DTP a procédé dernièrement à l’installation de quelques panneaux de sensibilisation que personne ne respecte, que est ce ils attendent? Que nos enfants soient percutés par les chauffards inconscients?», s’interroge un habitant de ce village. «Pour combler ce manque, nous avons décidé d’aménager de nos propres moyens un dos-d’âne, pour obliger les automobilistes à ralentir et écarter, de ce fait, ce danger qui guette les passants, mais les services de la DTP se sont vite déplacés pour l’éradiquer, car il ne répond pas aux normes. Ils nous ont promis d’installer un autre dans quelques jours, mais rien n’a été fait», affirme un habitant.

Aziz Khentous