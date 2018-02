Campagne de dépistage à l’EPSP

Par DDK | Il ya 4 heures 57 minutes | 211 lecture(s)

Le service de prévention de l’Établissement Public de Santé de Proximité (EPSP) d’Aokas, situé à une vingtaine de kilomètres à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa, lance, dimanche, une campagne de dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus. Cette louable initiative permettra aux femmes des villages éloignés, de se faire dépister gratuitement et à domicile. Ce programme de dépistage, tracé par le service de prévention de l’EPSP d’Aokas, commencera par les femmes de la commune de Boukhakfa, avant de continuer avec celles des autres communes. Dr. Naceri, responsable de la prévention à l’EPSP d’Aokas, déclare à la radio locale que cette action «a pour objectif la mise en valeur des soins de proximité. C’est une équipe de professionnels de la santé, composée à cent pour cent de femmes infirmières, sages-femmes et médecins généralistes femme qui se déplaceront dans les villages éloignés de la commune de Boukhalfa, pour procéder au dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus. Cette action permettra sans doute un contact facile entre les patientes et l’équipe chargée du dépistage. Un appel est, donc, lancé aux femmes âgées entre 25 et 65 ans à venir sans hésiter se faire dépister. Vu que L’EPSP d’Aokas dispose du matériel nécessaire, l’établissement compte faire de ce dépistage une tradition.

B. Mouhoub