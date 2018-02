Des établissements primaires dans un piteux état

Par DDK | Il ya 5 heures 7 minutes | 215 lecture(s)

Plusieurs écoles primaires dans la commune de Timezrit sont dans un état lamentable, un constat fait par la Coordination des associations des parents d’élèves de cette localité. En effet, les parents d’élèves réclament «le lancement des travaux de réhabilitation au niveau des écoles primaires de la municipalité, à l’image de celle de Tasga et Abainou, où des manques et des dégradations sont enregistrés». «La situation est peu reluisante dans quelques écoles où le pire peut survenir à tout moment», lance l’un des membres de la Coordination des associations des parents d’élèves de la commune de Timezrit. De son côté, un responsable municipal, tout en reconnaissant cet état de fait, rassure les parents que la municipalité travaille d’arrache-pied pour assurer «de bonnes conditions de scolarité aux élèves», et ce, explique-t-il, en établissant des fiches techniques pour la rénovation des sanitaires de l’école primaire d’Abainou et autres. Les fiches, précise-t-il, ont été envoyées à l’administration de la wilaya pour obtenir des subventions et engager les travaux de réhabilitation. Il est à souligner que les écoles primaires, dont la gestion relève des APC, sont très mal entretenues. Plusieurs établissements sont dans un état déplorable et nécessitent des opérations d’entretien. Il est à souligner que la gestion des écoles primaires est souvent défaillante, surtout en ce qui concerne l’affectation du personnel. Ainsi, plusieurs directeurs d’écoles primaires ont fait part, dernièrement, de la difficulté d’offrir un service minimum aux élèves. «Vous savez que l’entretien, le gardiennage et l’effectif du réfectoire sont à la charge des APC. La direction de l’Éducation ne peut agir afin de remédier à cette situation», affirme le directeur d’un établissement scolaire. La gestion des cantines est confiée aux APC comme le stipule l’article 21 du décret exécutif n° 16-226 du 25 août 2016, fixant le statut type de l’école primaire.

F. A. B.