Grandiose manifestation à Ath Djâad

Le collectif associatif d'Ath Djâad dans la commune d'Amalou, en collaboration avec l’école primaire dudit village, a organisé, en fin de semaine écoulée, plusieurs activités culturelles pour célébrer la journée Amzruy Ntadartiw (Histoire de mon village). La cérémonie s'est déroulée devant une foule nombreuse avec la présence des maires d'Amalou, de Seddouk, de Béni Maouche, ainsi que d'autres invités venus de divers horizons. La journée a été inaugurée avec des chants patriotiques présentés par les élèves de l'établissement. En marge de cette manifestation, une exposition de photos a été concoctée par les élèves, représentant des Moudjahidines dans le maquis. Une exposition de plusieurs articles de journaux de l’époque a été également organisée, relatant les événements qui se sont déroulés dans la région, suivie d'une projection vidéo. Sur place, les organisateurs ont tenu à présenter aux invités des plats traditionnels. La fin de la matinée a été consacrée à une visite guidée dans l'ancien village d'Idjaad. Durant cette journée, on a tenu à faire connaître aux invités les nombreux abris qui ont servi de refuges aux Moudjahidines, ainsi que la population durant la guerre de libération. Après la pause déjeuner, on a procédé à l'inauguration d'une plaque nominative de l'établissement, suivie d'une remise de prix pour les lauréats du concours de dessin. Des tableaux d'honneur ont été décernés aux Moudjahidines, originaires du village, à l’instar de Da L'Mouloud Ouaret, Da Boualem et bien d'autres. Cette grandiose manifestation était une conférence sur la guerre de libération nationale, animée par l'écrivain Ali Battache, un ex-prof d'histoire en retraite, ainsi que d'autres Moudjahidines invités pour l’occasion. Les intervenants ont axé leurs interventions sur la guerre de libération nationale et les souffrances endurées par le peuple algérien devant une énorme assistance, composée de jeunes et de moins jeunes. L'autre conférencier, en l'occurrence Battache Ali, a, quant à lui, évoqué les nombreuses révoltes et révolutions menées par le peuple algérien avant le déclenchement du premier novembre 1954. Il a tenu à expliquer certains détails et faits relatifs à cette région qui a connu plusieurs batailles, comme celles de Thighilt thamelalt ou Asrafil. Il est à signaler que ce village est connu pour sa célèbre grotte ayant servi de lieu de refuge pour les Moudjahidines durant la guerre. Ces lieux ont sauvé des centaines de personnes durant l'opération «jumelles», selon le conférencier. Le fait marquant demeure la présence des femmes du village qui ont répondu à l'invitation des organisateurs, voulant leur rendre hommage suite à leurs efforts durant la guerre. Plusieurs d'entre-elles ont pris la parole pour faire connaître à la génération actuelle l'histoire de ce village et de toute la région qui a enfanté des femmes révolutionnaires, à l’image de Bouhired, Ouaret, Mouhoubi et bien d’autres.

Zahir Aït Hamouda