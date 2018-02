Le chemin de Tizi Aïdel prochainement réhabilité

Par DDK | Il ya 5 heures 12 minutes | 224 lecture(s)

Le chemin vicinal desservant le village Tizi Aïdel, dans la commune de Tamokra, fera prochainement l’objet de travaux d’aménagement et de revêtement, a-t-on appris auprès des responsables de l’APC. «La dotation budgétaire est disponible. Puisqu’il s’agit d’un marché, nous sommes tenus de passer par un avis d’appel d’offres, tel que le stipule le code des marchés publics», explique un membre de l’exécutif, indiquant que la procédure sera enclenchée dans les meilleurs délais. «Nous avons à cœur de désenclaver ce village dont le chemin vicinal est la seule voie d’accès pour la population», poursuit-il. Unanimement salué par les habitants de Tizi Aïdel, ce projet est attendu avec impatience. «J’ose à peine imaginer que cette route délaissée et délabrée, sera incessamment revêtue d’un tapis d’asphalte. C’est un grand soulagement pour les villageois qui ne songeaient qu’à mettre les bouts», se félicite un citoyen du village. D’autres villageois estiment que cette opération de désenclavement et l’amenée prochaine du gaz naturel, seront d’un apport considérable pour refréner la tentation d’exode. «Les gens s’en vont pour fuir le dénuement et la misère. Si on leur offrait un minimum de commodités, le mouvement pourrait s’inverser», dira un ex-habitant de Tizi Aïdel installé à Akbou.

N. M.