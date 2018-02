Réhabilitation prochaine du réseau AEP

Par DDK | Il ya 5 heures 58 minutes | 289 lecture(s)

Le village Domaine Azzoug Smaïl, relevant de la commune de Tala Hamza, a bénéficié de l’inscription d’un projet d’hydraulique en rapport avec l’adduction d’eau potable. «C’est un projet qui porte sur la réhabilitation et l’extension du réseau de distribution de ce village et de la zone éparse environnante, dont certains quartiers et groupes de maisons ne sont pas encore raccordés au réseau public», explique un responsable de la direction des Ressources en eau, instance en charge du management de ce projet. La provision budgétaire nécessaire à la prise en charge de ce projet, indique ce même responsable, est mobilisée dans le cadre des programmes sectoriels de développement (PSD). «Le volet technique est ficelé. Durant la dernière décade du mois de janvier, nous avons procédé à la mise en branle de la procédure de consultation via un avis d’appel d’offres national ouvert», ajoute le responsable du maître de l’ouvrage. «Néanmoins, le démarrage effectif des travaux n’interviendra que dans quelques mois», précise-t-il. Toujours est-il que les villageois du Domaine Azzoug Smaïl se disent confiants quant aux nouvelles perspectives que ce projet permettra d’ouvrir. «Nous endurons la pénurie d’eau pratiquement à longueur d’année. La solidarité et l’entraide nous permettent de nous en sortir, en attendant des jours meilleurs», témoigne un villageois. «J’ai réalisé ma demeure dans le cadre du programme FONAL. Cela fait plus de cinq ans que j’attends un improbable raccordement au réseau AEP. Je ne dois mon salut qu’à la générosité d’un voisin propriétaire d’un puits», confesse un autre habitant du village.

N. M.