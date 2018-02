Mise en œuvre du dispositif de déneigement

Par DDK | Il ya 5 heures 58 minutes | 239 lecture(s)

Dans la matinée de dimanche dernier, une importante chute de neige s’est abattue sur tout le territoire de la commune de Kherrata, provoquant une perturbation de la circulation au niveau de la RN9, ainsi que les chemins de wilaya et communaux de la municipalité. Il s’agit surtout des axes routiers desservant les différentes localités rurales, situées dans les zones montagneuses, qui sont les plus touchées par la neige, telles que Bradma, Djermouna, Aït-Laâziz, Bouchertioua et Bouzaraoune, où les conditions d’accès y sont difficiles. À cet effet, une cellule opérationnelle mixte a été aussitôt instituée entre l’APC de Kherrata et la subdivision des Travaux publics, mettant ainsi en œuvre le dispositif d’intervention composé de moyens humains et matériels répartis à travers l’ensemble du réseau routier touché par l’enneigement. S’agissant du volet matériel, il est non seulement composé d’éléments appartenant à ces deux structures d’État, mais aussi de ceux mis à la disposition de cette opération d’intérêt général par des entreprises privées de la région. À cela s’ajoutent les engins d’une société turque chargée des travaux de modernisation et d’aménagement de la RN9, mis à la disposition de la STP de Kherrata, pour renforcer les moyens d’intervention sur cette même route. Il est à souligner que la participation de ces différentes parties à cette action a contribué positivement au dégagement de la circulation à travers le territoire de la commune dans la même journée. Nonobstant ces inconvénients, il est à mettre en exergue les bienfaits que ces chutes de neige et de pluie auront sur l’agriculture, la reconstitution des nappes phréatiques, ainsi que l’alimentation du barrage d’Ighil-Emda de Kherrata.

Slimane Zidane