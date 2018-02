Les infrastructures sportives au cœur du débat

Par DDK | Il ya 5 heures 58 minutes | 279 lecture(s)

Parmi les différentes infrastructures qui manquent à Aït-Smaïl, celles en rapport avec le volet sportif figurent sans l'ombre d'un doute au premier rang. Les jeunes de cette localité guettent, depuis des lustres, le jour où leur commune sera enfin dotée d'infrastructures sportives adéquates répondant à leur besoin quotidien. C'est ainsi que, durant la semaine écoulée, une délégation, composée du directeur de la Jeunesse et des sports et du chef de daïra de Darguina, fut accueillie par l’exécutif communal et les associations sportives locales, dans le cadre d’une visite de travail. L'entrevue avait porté sur la nécessité d'équiper en premier lieu le stade communal de commodités, comme le gazon et les tribunes, et ce, dans les plus brefs délais. Le P/APC a également fait part de son souhait, partagé avec l’ensemble des citoyens, celui de voir une salle de sport au niveau de cette contrée. À l'issue de cette visite, le directeur de la DJS a promis aux élus de la commune que sa direction se penchera sur ce sujet qui mettra fin aux longues attentes de la jeunesse locale.

M. K.