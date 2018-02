Le projet du nouveau siège APC relancé

Par DDK | Il ya 5 heures 56 minutes | 249 lecture(s)

Véritable miroir aux alouettes, le projet du nouveau siège APC, inscrit depuis des lustres au profit de la commune d’Ath M’Likeche, ne cesse de soulever des interrogations et de susciter moult commentaires. La vox populi l’a tantôt donné pour «mort et enterré», «gelé» ou encore «délocalisé». D’aucuns ont soutenu mordicus que l’infrastructure est passée à la trappe par le truchement d’un changement d’intitulé. Les mauvaises langues ont parié sur l’usage de l’enveloppe à des fins «inavouables». Il y a une telle inflation d’hypothèses qu’il est malaisé de séparer le vrai du faux, le bon grain de l’ivraie, l’essentiel du superfétatoire. Cela dure depuis l’inscription de ce projet sur l’exercice de l’année 2008 des plans communaux de développement. Deux mandats électoraux plus tard, le nouvel exécutif communal évoque à nouveau sa relance imminente. En effet, le P/APC a récemment déclaré que la 1ére tranche était sur le point d’être mise en œuvre. La 2ème tanche qui s’ensuivra, dira-t-il, est en phase d’élaboration du cahier des charges. «Le nouveau siège APC sera édifié sur l’emplacement d’une vieille école primaire désaffectée, qui sera préalablement rasée», a soutenu le P/APC. «On ose espérer que la relance de ce projet n’est pas un simple effet d’annonce. Nous avons tant souffert de l’exigüité de notre mairie, dont une aile est amputée pour abriter les services de soins», affirme un employé municipal. Acerbe et critique, un citoyen du village Taghalat juge que «la déclaration des responsables de l’APC n’est rien d’autre que de la poudre aux yeux». «Cela fait une décennie que l’on rabâche les mêmes rengaines et cela relève toujours de l’ordre des intentions», tranche-t-il sentencieux.

N. M.