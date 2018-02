Le dossier exhumé par la nouvelle APC

Par DDK | Il ya 5 heures 56 minutes | 311 lecture(s)

Le nouvel exécutif de la commune de Tazmalt a exhumé, récemment, le dossier relatif au projet d’une nouvelle gare routière. Ébauché il y a quelques années de cela, ce projet reste non concrétisé à ce jour. Conscients des perspectives prometteuses qu’une telle infrastructure permettra d’ouvrir, en termes de mobilité et de développement économique pour la région, les responsables de la municipalité ont engagé des démarches auprès des institutions concernées, afin de les aider à donner un contenu concret à ce projet. C’est dans cette optique que le premier magistrat de la wilaya a été rendu destinataire d’une requête, dans laquelle l’APC sollicite «son intervention auprès de parties concernées pour faire avancer les procédures administratives, afin de concrétiser ce projet», est-il écrit. Pour étayer leur demande, les auteurs de la lettre se fondent sur une délibération de l’assemblée communale de Tazmalt qui date du 10 avril 2014, portant approbation du principe de création de cette gare routière dans la localité de Tiouririne, à la limite du périmètre urbain du chef-lieu de la commune. La missive fait aussi mention du procès-verbal concernant le choix du terrain, signé par la direction des Transports de la wilaya. «Ce projet de gare routière est l’une des priorités du développement local et un meilleur gage de l’organisation de l’activité de transport des personnes. Outre la modernisation des prestations des services, elle contribuera également à générer de nouvelles recettes pour la trésorerie communale et stimulera la création d’emplois», est-il plaidé. Réagissant par rapport à ce projet en devenir, des transporteurs de voyageurs ont mis en exergue l’importance de sa concrétisation et les multiples avantages qu’il est susceptible d’apporter. «Nous exerçons sur des portions de routes, des bouts de trottoirs et des terrains vagues, sans aucun aménagement, ni commodité. Une gare routière est vivement souhaitée, car elle nous permettra de travailler dans des conditions correctes et elle offrira du confort et de la sécurité aux voyageurs», déclare le propriétaire d’un fourgon de voyageurs, assurant la ligne Tazmalt-Aghvalou. «Une gare routière s’impose dans un grand carrefour commercial comme celui de Tazmalt et, qui plus est, situé au confluent de plusieurs wilayas», renchérit un usager.

N. Maouche