Les travaux du gaz de ville à l'arrêt depuis une année !

Voilà déjà une année depuis que les travaux d'installation du réseau de gaz de ville sont à l'arrêt dans la commune d'Aït R'Zine, située à 85 kms au Sud-ouest de Béjaïa. «L'entreprise en charge de la pose du réseau de gaz, au niveau de notre commune, ne s'est plus manifestée depuis une année. La cause n'est autre que le non-paiement de ses engagements sur le terrain par les pouvoirs publics», indique le P/APC d'Aït R'Zine, Lagab Abderezak. Ce dernier a fait un état des lieux peu reluisant de ce projet qui traîne déjà depuis des mois sans aucune reprise. «Les conduites principales ont été installées dans le chef-lieu communal avec des branchements secondaires vers certains quartiers. D'autres villages ont aussi bénéficié de la pose des conduites de transport du gaz de ville, sauf trois localités, à savoir Wizrane, Guenzet et Iamourène. Il est à signaler que ces trois villages, au relief montagneux, n'ont pas été inclus dans la première étude. «Nous avons, à cet effet, remédié à la chose, en saisissant la DMI de Béjaïa (direction des Mines et de l'industrie, ndlr) pour les inclure dans ladite étude», explique M. Lagab. Ces trois villages précités totalisent, à eux seuls, quelques 2 300 habitants. Néanmoins, un autre constat vient perturber ce programme de développement rural. De nouvelles habitations, qui ont vu le jour dernièrement, ne sont toujours pas incluses dans ce projet de raccordement au réseau du gaz. «Nous avons recensé quelques 700 nouvelles habitations récentes dans la commune, qui ne sont pas incluses dans le programme du gaz de ville. Il faudra, à l’avenir, penser à des extensions !», conclut le premier magistrat de la commune.

