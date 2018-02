Alerte aux mouvements de sol sur le chemin de Taourirt !

Par DDK | Il ya 6 heures 1 minute | 298 lecture(s)

Le sol de la commune de Tamokra, située en zone montagneuse et difficile d’accès, se trouve, surtout après les intempéries, en proie aux affaissements, à l'érosion, aux éboulements et aux glissements de terrain.

Au village Taourirt, le sol connaît une certaine instabilité, surtout sur les abords du chemin qui mène vers ce village rustique. En effet, les usagers de ce tronçon se plaignent de l'érosion et des glissements de terrain qui surviennent, le plus souvent, sur les accotements escarpés de ce chemin. «Durant les chutes de pluie, le problème devient encore plus grave avec des coulées de boue et des affaissements. La circulation devient alors critique, voire même dangereuse, sur le chemin qui dessert notre village de Taourirt», témoigne un habitant. «Le hic est que ce problème perdure depuis des lustres sans qu’aucune solution durable ne soit trouvée. Nous n'avons pas vu la moindre opération de gabionnage ou de confortement via des murs de soutènement des abords pentus du chemin, menant vers notre village. Les falaises et les bas-côtés abrupts du tronçon laissent souvent ébouler des pierres et de la terre, qui finissent par s'écraser sur la chaussée. Ainsi, la circulation s'interrompt momentanément, le temps que le passage soit dégagé. Le danger persiste encore et la menace est suspendue sur nos têtes, telle l'épée de Damoclès. Il faut que les autorités réagissent pour procéder aux travaux de consolidation des accotements escarpés de notre chemin», préconise un autre habitant.

S. Y.