Des pistes et de l'assainissement pour plusieurs villages !

Un certain nombre d'opérations, ayant trait au développement local, sont sur le calepin des autorités communales de Tifra qui comptent les réaliser une fois les entreprises réalisatrices désignées. Il s'agit essentiellement de projets entrant dans le cadre de l'aménagement urbain. En effet, il est prévu l'aménagement de plusieurs pistes, dont une au quartier du chef-lieu sur une distance de 800 m. Une autre piste d'évitement, cette fois-ci, est projetée à Tifra sur une distance linéaire de 1.5 km. À Izoughlamène, il est prévu la réalisation d'une piste sur 350 m. Une autre piste est également en projet, allant du village Taourirt Amrouche vers le chef-lieu communal de Tifra sur une distance de 2.5 kms. Pour sa part, le chemin communal, allant du village El-Kelaâ à l'autre village Sillal, en l'occurrence sur 2 700 m, sera réhabilité à son tour. Quant à l’assainissement, plusieurs opérations sont retenues par l'APC et concernent plusieurs localités. Ainsi, la localité de Hammam Sillal, très connue par sa station thermale, bénéficiera de la pose d'un réseau d'évacuation des eaux usées sur une distance linéaire de 850 m, et ce, pour atténuer la souffrance des habitants dont plusieurs habitations ne sont toujours pas raccordées à ladite commodité de base. Dans le même sillage, il est projeté la réalisation de l'assainissement au village El-Kelaâ Ouadda sur une distance de 400 m linéaires. Par ailleurs, le réseau d’assainissement des bourgades de Tizi Tifra, Ibouraïne et Tizroutin verra, enfin, son achèvement. Toutes ces opérations, inscrites par l'APC, viennent d'être consignées dans un avis de consultation lancé récemment.

