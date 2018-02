Tighvirt et Imraveden privés de transport

Par DDK | Il ya 6 heures 9 minutes | 259 lecture(s)

Les villages Tighvirt et Imraveden, dans la commune d’Ath M’Likeche, ne sont pas desservis par les navettes de transport public. Selon des témoignages, la population de ces deux localités est astreinte à une trotte de plusieurs kilomètres, pour pouvoir embarquer dans un taxi-bus en partance pour Tazmalt ou d’autres villes de la Soummam. «Notre village n’est pas le plus excentré par rapport au chef-lieu de la commune. Cependant, le fait qu’il soit à l’écart du CW7, il se retrouve systématiquement boudé par les transporteurs», glapit un jeune d’Imraveden. Toutes les localités, situées à proximité du chemin de wilaya, informe-t-on, sont peu ou prou, desservies par le transport. «Nous sommes victimes de notre situation géographique et de la passivité des pouvoirs publics, qui n’ont jamais daigné répondre à nos multiples doléances», réagit, sur un ton courroucé, un quadragénaire du village Tighvirt. Le péché mignon des transporteurs, déplore-t-on, est de s’enfermer dans une logique rentière, en faisant l’impasse sur la mission du service public. «Il y a des lignes qui frisent la saturation, tellement elles sont convoitées, pendant que d’autres destinations restent totalement désertes. Il est à se demander si on prend compte de l’intérêt du citoyen», s’interroge un jeune villageois. Sollicité pour donner son point de vue, un propriétaire de fourgon, assurant la ligne Tazmalt-Ath M’Likeche, affirme : «Je ne peux exploiter une ligne que si je la juge rentable. Pour le reste, je m’en lave les mains». «Il appartient aux autorités de désenclaver ces localités recluses, et ce, pour les rendre attractives. Il va sans dire que le transporteur de voyageurs est un prestataire de services qui ne fait pas dans le caritatif», déclare un autre transporteur.

N. M.