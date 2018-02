À quand la réalisation d'un CEM à Wizrane ?

Par DDK | Il ya 6 heures 8 minutes | 258 lecture(s)

Cela fait deux années depuis que la Commission technique de la wilaya avait dégagé un terrain qui devait servir à l'érection d'un collège au village Wizrane, mais ce projet n’a pas encore vu le jour. D'après un membre du comité de village Wizrane, ledit terrain a été dégagé pour servir à la réalisation d'un CEM, et ce, dans l’intention de permettre aux élèves de ce village, ainsi qu'à ceux des villages limitrophes, comme Guenzet, Belayel, Ath Seradj et Tiniri de suivre leur scolarité près de chez eux, au lieu d'aller à plusieurs kilomètres au chef-lieu d'Ighil Ali ou encore d'Aït R'Zine pour suivre leur cursus scolaire. «L'assiette de terrain, devant recevoir le projet de réalisation d'un CEM à Wizrane, a été dégagée, depuis deux années, mais le projet tarde à voir le jour. C'est une poche foncière de plus de 1 000 m2, plate et facile d'accès. En plus, elle est proche de la RN106, ce qui va permettre aux élèves et au personnel éducatif de joindre facilement ce CEM, s'il était érigé bien évidemment !», explique un membre du comité de village de Wizrane. Par ailleurs, nonobstant l'existence de quatre établissements scolaires du palier moyen (CEM), dans la municipalité d'Aït R'Zine, il n'en demeure pas moins que cela reste «insuffisant», estime-t-on. En tout, ce sont deux CEM qui sont situés au chef-lieu communal : un au village Bouchekfa et un autre au village Taourirt Ouabla. Malgré cela, il est constaté une certaine surcharge de l’effectif dans ces établissements scolaires. Par ailleurs, la distance, qui sépare ces collèges des autres villages, est si grande que les collégiens, par exemple, du village Wizrane trouvent beaucoup de peine à suivre leur cursus scolaire dans les CEM du chef-lieu, distant de leur village de près de 20 kms. «C'est pour cette raison que nous demandons à la wilaya de réaliser ce collège dans les plus brefs délais, au niveau de notre village, pour permettre aux élèves de notre localité et des localités voisines de suivre, près de chez eux, leurs études, et ce, pour ne pas être victimes de la déperdition scolaire !», préconise un habitant.

Syphax Y.