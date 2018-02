La pénurie du lait en sachet persiste

Par DDK | Il ya 6 heures 24 minutes | 231 lecture(s)

Au centre-ville de Seddouk, une file de citoyens attendaient l'arrivée du camion-livreur de lait devant les épiceries, depuis 6 heures du matin.

«Cela fait déjà presque cinq mois que le lait se fait de plus en plus rare. En effet, nous attendons sa livraison devant les superettes qui sont approvisionnées au moins deux fois par semaine», fait remarquer Khodir, un père de famille, la cinquantaine. Pour Mourad, un ouvrier en maçonnerie, la quarantaine, le lait en sachet est un aliment de première nécessité, notamment pour ses trois enfants. «J'attends ici, mais si on me dit que le lait se trouve à Biziou, situé sur le CW141 en allant vers Akbou, je n'hésiterais pas à y aller», a-t-il insisté, précisant qu'il ne peut se permettre le lait Tetra Pack à 90 DA. Quant aux commerçants, ils ne savent plus comment gérer leur clientèle qui attend des heures durant pour espérer avoir un sachet de lait. Un gérant d’une crèmerie a avoué qu’il avait même songé à arrêter la vente de ce produit «pour ne pas entrer en conflit avec certains clients qui m'accusent de vendre cet aliment aux connaissances». Idem à Ighil H'mama où une dame, la cinquantaine, regrette qu'un pays comme l'Algérie, connu pour son élevage, ne puisse pas assurer le lait aux citoyens en 2018, faisant remarquer par la même que le sachet de lait est non seulement introuvable, mais souvent, les normes d'hygiène ne sont pas respectées. Selon cette dame, les producteurs doivent interdire cet emballage en plastique et le remplacer par des boites en carton.

Zahir Ait Hamouda