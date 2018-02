Baptisation d’édifices publics

Par DDK | Il ya 6 heures 23 minutes | 277 lecture(s)

À l'occasion de la Journée nationale du Chahid, qui coïncide avec le 18 février de chaque année, l’APC d'Ait-Smaïl a procédé, avant-hier, à la baptisation de plusieurs établissements dans toute la localité, en dépit des intempéries. La cérémonie s'est déroulée non sans émotions sur les visages, en présence de plusieurs invités, dont les anciens moudjahidines, les fils de martyrs et la cheffe de la daïra de Darguina. En attendant que d'autres établissements soient inscrits incessamment, les établissements baptisés dimanche dernier sont, le nouveau lycée d'Ait-Smaïl qui a été baptisé du nom du Moudjahid Hocine Ait Ahmed. La maison de jeunes, comme il était attendu, du nom de l'Amussnaw Mouloud At Maamer. La polyclinique de Tizwal, du nom du martyr Mohamadi Abdellah. Concernant les écoles primaires, on a baptisé 4 au total, dont l'ancienne école Tarwa N’Khenniche, baptisée du nom de Khalifi Ali. L'école primaire de Tizi Lekhmis porte désormais le nom du martyr Harbi Ahmed. L'école de Boumedjber a été baptisée du nom de Machouche Mohand. Alors que l'école primaire de Tala Ata, elle a été baptisée, quant à elle, du nom du martyr de la région Ouali Saadi. «Vivement d'autres actions pareilles dans le futur proche. On a même tardé à valoriser les martyrs de notre région à travers ce genre d'initiative». Fait remarquer un citoyen d'Ait-Smaïl. Cette action éternisera à jamais les martyrs de cette région au relief montagneux, et fera toujours rappeler à la population locale que grâce à des hommes comme eux le pays a retrouvé sa liberté.

M. K.