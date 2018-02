Le pont de Tizi El-Oued livré en mai prochain

Par DDK | Il ya 6 heures 24 minutes | 261 lecture(s)

Les travaux du nouveau pont reliant la RN9 à l’ancienne RN43, au niveau de la commune de Souk El-Ténine, touchent pratiquement à leur fin. Le pont en question sera mis en service le mois de mai prochain.Pour rallier la RN43 sans passer par le chef-lieu de la commune de Souk El-Ténine, et de là, éviter les bouchons surtout les jours de marché, l’Etat avait entrepris la réalisation d’un pont reliant directement la RN9 à la localité de Tizi El-Oued dans la commune de Melbou. Ainsi, une fois opérationnel, cet ouvrage d’art remplacera l’ancien pont qui ne répondait plus au flux de véhicules se dirigeant vers Jijel via Tizi El-Oued. Cet ancien pont conçu en une seule voie est qualifié de dangereux et d’obsolète. Le nouveau pont d’une longueur de 110 mètres dont l’étude et la réalisation ont été confiées à l’entreprise nationale Gesi TP, a couté à la DTP de Béjaïa une enveloppe de 300 millions de dinars. Lancés au mois de mai 2015, pour une durée de 18 mois, selon le directeur des travaux, M. Madjid Ait-Rahmane, «les travaux ont connu un retard à cause des crues de l’oued Agrioune, de difficultés techniques liées au lieu d’implantation et aussi à quelques perturbations étrangères au chantier comme le problème de recrutement car, au début du chantier, la demande avait dépassé largement l’offre». «Actuellement, nous sommes en train d’édifier les murs de protection et de sécurité. Tout sera terminé au mois de mai prochain», a-t-il ajouté. Ce chantier a procuré du travail pour plus d’une centaine d’ouvriers de la région pendant plus de deux ans. Cette entreprise (Gesi TP) reste l’une des plus performantes en Algérie dans son domaine, elle a aussi pris en charge l’étude et la réalisation du tunnel d’Aokas qui est fonctionnel depuis plusieurs années déjà.

Saïd M.