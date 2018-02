Le chemin de Tabouaânant enfin réhabilité

Par DDK | Il ya 6 heures 24 minutes | 257 lecture(s)

Il était le seul et l'unique chemin qui n'a pas été bitumé depuis l'indépendance du pays, dans la commune d'Ighil Ali. Il s'agit du chemin qui mène au village de Tabouaânant, situé à 25 kms du chef-lieu communal d'Ighil Ali, lequel vient d'être réhabilité, il y a seulement quelques jours de cela, au grand bonheur des habitants. Ainsi donc, le dernier mètre des 4.5 kms, totalisant la longueur de ce tronçon situé en pleine zone montagneuse, a été réhabilité mettant fin au calvaire des villageois qui ont tant souffert de son impraticabilité depuis1962. L'information a été communiquée au niveau de l'APC d'Ighil Ali, où notre source ajoutera qu'en «plus de la pose de la couche du bitume bitumineux le long de ce tronçon, des ouvrages busés et autres caniveaux ont été installés pour permettre l'évacuation des eaux pluviales, et par là même faire éviter à ce chemin une dégradation imminente à cause des torrents pluviaux qui pourraient échancrer et dégrader la couche bitumeuse». De leur côté, les habitants du village Tabouaânant estiment que la réhabilitation du chemin desservant leur village n'est que justice rendue, puisqu'ils ont droit aux projets de développement pour sortir leur village de l'ornière et des difficultés dans lesquelles il patauge. «Vous vous rendez compte ! Ce chemin a été goudronné pour la première fois, et ce, depuis l'indépendance du pays. D'ailleurs, c'est le seul tronçon dans notre commune (Ighil Ali, Ndlr) qui n'a pas été réhabilité depuis 1962. Aujourd'hui, nous ne pouvons qu'exprimer notre satisfaction. La circulation automobile s'est nettement améliorée sur ce tronçon. On dirait qu'on glisse sur du velours. Auparavant, il nous a été difficile d'emprunter ce chemin à l'état de piste lequel était plein d'aspérités, de trous, de crevasses et de cratères. À la tombée de la pluie, il devient gluant et glissant à la fois, car la fange et les mares d'eau pluviales se répandent partout», témoigne un habitant de Tabouaânant. Notons enfin que ce tronçon menant vers ce village long de 4.5 kms est relié à la RN106 à partir de la localité de Bouni.

Syphax Y.