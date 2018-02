Hommage à Maouche Mohand Amokrane

Par DDK | Il ya 8 heures 3 minutes | 329 lecture(s)

Les autorités locales de Chemini ont rendu, le week-end dernier, à l’occasion de la Journée nationale du Chahid, un vibrant hommage au docteur Maouche Mohand Amokrane. Né le 11 août 1925 au village Tissira, commune de Chemini, il avait été l’un des membres fondateurs de la Fédération algérienne de football (FAF) qu'il a présidé de 1962 à 1969. Pour lui rendre hommage, un riche programme de festivités sportives a été concocté, dont un cross communal, une exhibition de karaté par le club local de Chemini, classé parmi les cinq premières équipe d’Algérie, et un match gala entre des vétérans de Chemini et de la SSSA ainsi qu’une rencontre témoignage autour de l’implication du chahid dans le développement du sport algérien et son engagement dans la lutte de libération nationale. Il est à signaler que feu Mohand Amokrane Maouche a fait une carrière de footballeur au Red Star d'Alger entre 1946 et 1953, puis au MCA. Il fut également le premier président du Comité olympique algérien (COA) qu'il dirigea entre octobre 1963 et mars 1965. En janvier 1964, de concert avec Mustapha Larfaoui, secrétaire général du COA, feu Maouche a présenté le dossier d'adhésion de l'Algérie au Comité international olympique qui a reconnu le COA, le 27 janvier 1964. Il est décédé le 2 janvier 1971 dans un crash d’avion à 8 kilomètres de l’aéroport de Tripoli en Libye.

Tinebdar au rendez-vous

À l’initiative de l’assemblée populaire de Tinebdar, un éventail d’activités culturelles a été mis en place dans le cadre de la célébration de la Journée nationale du Chahid qui coïncide avec le 18 février de chaque année. Les festivités commémoratives de la Journée du Chahid ont débuté samedi dernier avec un concours culturel entre les deux écoles primaires de la localité au niveau de la bibliothèque communale. Durant la journée de dimanche passé, une foule nombreuse composée de responsables de la Kasma locale des Moudjahidine et des fils de Chahid, ainsi que de citoyens de la commune en présence du P/APC, s’est regroupée au niveau de la stèle érigée à la mémoire des martyrs de la révolution où une gerbe de fleurs a été déposée avant d’observer une minute de silence en hommage aux valeureux Chouhada tombés au champ d’honneur pour libérer le pays du joug colonial français. En présence des moudjahidine et des fils de Chahid, il a été également procédé à l’occasion de la célébration de cette date historique à la pose de la première pierre pour la construction d’une nouvelle stèle au niveau du siège de la municipalité à la mémoire des martyrs de la guerre de Libération nationale ainsi que la première pierre pour la réalisation d’un stade communale. «Des hommes et des femmes ont consenti de lourds sacrifices laissant derrière eux de très jeunes veuves et veufs avec enfants pour la libération du pays. La génération de novembre demeurera un modèle de sacrifice pour notre jeunesse. Aujourd’hui, notre mission est de perpétuer leur combat sur un autre domaine qui est la bataille de développement économique au service de nos concitoyens. Ainsi, bannir la hogra et la marginalisation des plus faibles», a déclaré dans une brève allocution, le P/APC de Tinebdar, Hadjal Mustapha. Pour marquer cette journée historique, une projection d’un documentaire sur la guerre de Libération et une exposition de livres sur la lutte pour l’indépendance ont aussi été tenues au niveau de la bibliothèque municipale.

F.A.B.