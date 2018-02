Un réseau d'assainissement pour bientôt à Vejou

Par DDK | Il ya 8 heures 2 minutes | 269 lecture(s)

C'est un problème qui a traîné depuis des années sans pour autant connaître son épilogue. Il s'agit de l'assainissement qui fait défaut au quartier Vejou, situé au village d'Allaghane à 5 kms du chef-lieu communal de Tazmalt. Ce problème a fini par harasser les habitants de ce quartier qui ne savent plus à quel saint se vouer. De réclamations en réclamations, les résidents n'ont pas fini d'endurer ce calvaire de l'absence d'un réseau d'évacuation des eaux usées dans leur quartier sinistré. Les eaux usées pour toute "solution" sont évacuées via des rigoles vers des fosses septiques ou vers les ravins qui parcourent ce lieu-dit. Ces eaux suintent à ciel ouvert via des ravins en traversant, le comble de l'incurie, les terres de l'ex ferme pilote, Mira Abderrahmane, située à Allaghane. «Nous avons soulevé ce problème maintes fois aux différents exécutifs communaux qui se sont succédé à l'APC de Tazmalt sans trouver de réponses. À ce jour, le problème demeure entier. Nous continuons comme jadis à évacuer les eaux usées vers les ravins ou les fosses septiques. Cette situation n'est pas sans susciter des inquiétudes parmi les habitants de Vejou quant aux risques de maladies à transmission hydriques (MTH) qui peuvent survenir à tout moment, d'autant que dans les parages, nous avons plusieurs puits et des réseaux de l'AEP», déplore un habitant du quartier Vejou. À l'APC de Tazmalt l'on informe que le problème de l'assainissement dans ce quartier a été pris en charge. «Nous avons lancé récemment un avis de consultations pour prendre en charge avec efficience ce problème. Nous allons installer incessamment un réseau de l'assainissement à Vejou sur 1000 mètres linéaires», indique la même source. Par ailleurs, la bourgade de Timatedhit, située à 3 kms du chef-lieu de Tazmalt, va bénéficier incessamment du revêtement de la piste qui la relie à la ferme Ouchiha, et ce, sur 1200 mètres linéaires.

Syphax Y.