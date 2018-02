La bibliothèque communale en voie de livraison !

Par DDK | Il ya 7 heures 29 minutes | 368 lecture(s)

S’il y a bien un équipement public qui a traîné pendant des années dans la commune d'Ighil Ali, c'est bel et bien la bibliothèque communale. Ce projet, qui a été lancé en 2006 dans le cadre du FCCL (Fonds Communs des Collectivités Locales), a connu des péripéties, pour le moins, rocambolesques avec des arrêts de travaux plus ou moins longs, qui, à chaque reprise, ne s'étalaient que sur quelques jours avant de tomber dans l'inertie. Cependant, depuis l'année passée, les choses ont été prises en main et le chantier, qui languissait depuis plus de dix ans, a été sérieusement relancé. Actuellement, le taux d'avancement des travaux a atteint les 80%, indique-t-on à l'APC d'Ighil Ali. «Les gros ouvrages ont été finalisés, il y a belle lurette, et les travaux se concentrent actuellement sur les finitions. Ainsi, on procède à la peinture, au ravalement des façades, au carrelage des salles, à l'installation de la boiserie, etc. Il ne reste pas grand chose pour la réception de cette structure tant attendue par la population, notamment les jeunes de notre commune», indique l'un des vice-présidents de l'APC. Ladite bibliothèque est, en fait, une structure bâtie en R+2, en sus d'un sous-sol. Elle est située au quartier «Marie-Rose», à quelques 500 mètres du siège de l'APC, en face du CEM Ben Badis. «Nous avons vraiment hâte de voir cette bibliothèque complètement achevée, car cela fait des années que nous attendons sa réception. Nous n'avons pas d'endroits où effecteur la révision des cours. Par ailleurs, nous n'avons pas de lieux pourvus de livres pour la lecture. La maison de jeunes que nous possédons est complètement déshéritée. Vivement que la bibliothèque communale soit livrée», s’enthousiasme un collégien du CEM Ben Badis, sis au chef-lieu d'Ighil Ali.

S. Y.