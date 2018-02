Le manque d’eau persiste au village Taourirt !

Par DDK | Il ya 7 heures 29 minutes | 297 lecture(s)

La pénurie d'eau potable, dans la commune de Tamokra, continue à frapper de plein fouet beaucoup de villages, à l'exemple du village Taourirt qui connaît, depuis belle lurette, les affres du manque d'eau potable sur les réseaux de distribution. «L'eau potable ne coule pas régulièrement dans nos foyers. Il arrive qu'elle soit disponible une fois par mois ! Cette pénurie nous pousse à l'achat de l'eau des citernes qui n'est toujours pas potable, et ce, à 1 000 DA le remplissage. Cette situation désolante perdure depuis des années. Le barrage Tichy Haf est situé sous nos yeux, mais nous avons toujours soif», tempête l'un des habitants. En effet, ce village, à l'instar des autres localités relevant de cette commune montagneuse, n'est pas raccordé aux eaux du barrage Tichy Haf, et ce, malgré le fait que cette étendue d'eau soit située sur les territoires de cette municipalité. Cela est perçu par la population comme une aberration, voire même une provocation. Le village Taourirt est alimenté actuellement à partir de puits, mais cela reste insuffisant vu la demande accrue de cette denrée vitale. Ajoutons à cela l'état vétuste des réseaux AEP qui est déploré dans cette bourgade. «Les réseaux de distribution d'eau potable de notre village souffre de délabrement et d'usure. La plupart des conduites sont vieilles et rouillées. Cela provoque des fuites; l'eau se perd dans la nature au lieu d'être consommée par les ménages», ajoute cet habitant.

S. Y.